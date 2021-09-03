В Татарстане вновь объявили тендер на реконструкцию моста через Иинку на дороге «Казань — Шемордан»

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане вновь объявили тендер на реконструкцию моста через реку Иинка на дороге «Казань — Шемордан» в Пестречинском районе за 134,4 млн рублей. Аналогичная закупка размещалась в августе этого года, однако определение поставщика отменили.

Работы необходимо провести на км 43+244. Средства на реконструкцию выделены из республиканского бюджета: 60 млн рублей — на этот год, остальные 74,4 миллиона — на 2022-й.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс» при Миндортрансе РТ. Длина моста — 42 182 метра.

Подать заявку на участие в тендере можно до 24 сентября. Подрядчик должен приступить к работам с момента подписания контракта (не позднее 20 сентября этого года) и до 20 июля 2022 года.

Напомним, в Татарстане на программу дорожных работ потратят 37,6 млрд рублей, в том числе 1,187 млрд рублей — средства муниципального дорожного фонда. В апреле сообщалось, что в республике планируется построить 55,5 км и отремонтировать 739,2 км дорог.

Так, на строительство и реконструкцию 53 объектов общей протяженностью 55,5 км, в том числе 7 мостов, потратят 5 млрд рублей. В 2021 году в эксплуатацию введут 6 мостов.



Татьяна Демина