Мост через Иинку на дороге «Казань — Шемордан» реконструируют за 134,4 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Пестречинском районе Татарстана мост через реку Иинка на дороге «Казань — Шемордан», км 43+244, реконструируют за 134,4 млн рублей. Из них 60 млн рублей выделены на этот год, остальные 74,4 миллиона — на 2022-й. Средства выделены из республиканского бюджета.

Тендер на выполнение работ размещен на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс» при Миндортрансе РТ. Длина моста — 42 182 метра.

Подать заявку на участие в тендере можно до 1 сентября. Подрядчик должен приступить к работам с момента подписания контракта (не позднее 20 сентября этого года) и до 20 июля 2022 года.

Напомним, в Татарстане на программу дорожных работ потратят 37,6 млрд рублей, в том числе 1,187 млрд рублей — средства муниципального дорожного фонда. В апреле сообщалось, что в республике планируется построить 55,5 км и отремонтировать 739,2 км дорог.

Так, на строительство и реконструкцию 53 объектов общей протяженностью 55,5 км, в том числе 7 мостов, потратят 5 млрд рублей. В 2021 году в эксплуатацию введут 6 мостов.



Татьяна Демина