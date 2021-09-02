Сноуден рассказал об угрозе приватности пользователям смартфонов

Нарушение прав пользователей IT-гигантами, которые начали напрямую проверять информацию и данные на личных устройствах граждан, несет прямую угрозу того, что этой функции впоследствии будут пользоваться государства. Об этом заявил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью в рамках марафона «Новое знание».

По его мнению, в дальнейшем компании не смогут принимать решение, что искать. За них это будут делать правительства.

— Подумайте: Apple сможет отказать правительству США, России, правительству Китая, Германии, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ — нет, не смогут, если они хотят по-прежнему продавать свои продукты и услуги в этих странах, и это опасно, — передает слова Сноудена RT.

В начале августа появились новости о том, что американская корпорация Apple может начаться бороться с детской порнографией. Для этого она внедрит специальную программу, которая с помощью сканирования хранящихся на телефонах и планшетах изображений сможет выявлять такой контент.

