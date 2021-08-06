Apple может начать сканировать фотографии на гаджетах для выявления детской порнографии

Фото: Максим Платонов (архив)

Американская корпорация Apple может начаться бороться с детской порнографией. Сообщается, что для этого она внедрит специальную программу, которая с помощью сканирования хранящихся на телефонах и планшетах изображений сможет выявлять такой контент.

Apple официально информацию не подтверждала. О планах компании сообщил эксперт по информационной безопасности, доцент Института информационной безопасности Джонса Хопкинса Мэтью Грин в своем Twitter. По его словам, ему информацию подтвердили многие источники.

«Зачем кому-то разрабатывать подобную систему, если конечной целью не является просмотр зашифрованных изображений?», — задался вопросом Грин. Он считает, что разработка Apple создает определенные риски — программа может посчитать незаконным изображения, не содержащие признаков сексуальных действий в отношении детей. Ее алгоритмами могут воспользоваться и злоумышленники.

Фото: Максим Платонов (архив)

Не так давно Apple удалила из App Store приложение для знакомств невакцинированных Unjected. Указывалось, что оно «ненадлежащим образом относится к пандемии COVID-19 в рамках своей концепции или темы».



Татьяна Демина