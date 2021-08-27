Голикова: в России первую прививку от COVID-19 сделали более 44 млн человек

В России первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 44 млн человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Полностью привиты от коронавируса более 37 млн человек, приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане на сегодня вакцинировано 52% от запланированного числа. Среди взрослого населения вакцинацию прошли 33,7%.

По данным замминистра здравоохранения республики — начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, всего в республике вакцинировано 983 398 человек, вторым компонентом — 826 412 человек. Последнее поступление вакцины — 26 августа.

Татьяна Леухина