В Казани выявили превышение концентрации фенола и формальдегида в воздухе

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида в воздухе. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РТ.



Превышение уровня фенола зафиксировал ПНЗ №15 по улице Дубравной. Согласно его данным, концентрация вещества в воздухе составила 0,013 мг/куб. метр при предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества в 0,01 мг/куб. метр.



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ПНЗ №6 по адресу Степана Халтурина, 10 показал превышение формальдегида в воздухе — 0,312 мг/куб. метр при норме в 0,05 мг/куб. метр.

Фото: скриншот

31 августа в Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе на станции по улице Декабристов.