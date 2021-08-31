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В Казани вновь выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

16:23, 31.08.2021
В Казани вновь выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе
Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани вновь зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.

Повышенный уровень формальдегида зафиксировал пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №7, расположенный на ул. Декабристов, 183. Он составил 0,07 мг/куб. метр при предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества в 0,05 мг/куб. метр.

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Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 27 августа по 07.00 31 августа.

Напомним, с 13.00 26 августа по 07.00 27 августа повышенный уровень формальдегида зафиксировал пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №4, расположенный на Горьковском шоссе, 2. Он составил 0,06 мг/куб. метр.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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