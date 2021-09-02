NAVI объявила новый состав по Dota 2. Команду пополнили Solo и ALOHADANCE
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere опубликовала новый состав по Dota 2. К команде присоединились саппорты Илья ALOHADANCE Коробкин и бывший капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин.
Также в ростере остались Владимир No[o]ne Миненко и Алик V-Tune Воробей, а на третью позицию вернулся Виктор GeneRaL Нигрини.
Руководителем этого состава стал Иван ArtStyle Антонов, который и набирал игроков. ArtStyle будет заниматься развитием направления Dota 2 в NAVI, а также будет тренером команды. А новым менеджером стал Александр Lk- Лемешев, работавший ранее в Vega Squadron и HellRaisers.
В середине сентября команда соберется на буткемпе в Киеве и приступит к подготовке к ближайшим турнирам.
Справка
Состав NAVI по Dota 2:
- Илья ALOHADANCE Коробкин,
- Алик V-Tune Воробей,
- Владимир No[o]ne Миненко,
- Виктор GeneRaL Нигрини,
- Алексей Solo Березин,
- Александр Lk- Лемешев (менеджер),
- Иван ArtStyle Антонов (тренер и генеральный менеджер).
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