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NAVI объявила новый состав по Dota 2. Команду пополнили Solo и ALOHADANCE

15:39, 02.09.2021
NAVI объявила новый состав по Dota 2. Команду пополнили Solo и ALOHADANCE

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere опубликовала новый состав по Dota 2. К команде присоединились саппорты Илья ALOHADANCE Коробкин и бывший капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин.

Также в ростере остались Владимир No[o]ne Миненко и Алик V-Tune Воробей, а на третью позицию вернулся Виктор GeneRaL Нигрини.

Руководителем этого состава стал Иван ArtStyle Антонов, который и набирал игроков. ArtStyle будет заниматься развитием направления Dota 2 в NAVI, а также будет тренером команды. А новым менеджером стал Александр Lk- Лемешев, работавший ранее в Vega Squadron и HellRaisers.

В середине сентября команда соберется на буткемпе в Киеве и приступит к подготовке к ближайшим турнирам.

Справка

Состав NAVI по Dota 2:

  • Илья ALOHADANCE Коробкин,
  • Алик V-Tune Воробей,
  • Владимир No[o]ne Миненко,
  • Виктор GeneRaL Нигрини,
  • Алексей Solo Березин,
  • Александр Lk- Лемешев (менеджер),
  • Иван ArtStyle Антонов (тренер и генеральный менеджер).

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