NAVI объявила новый состав по Dota 2. Команду пополнили Solo и ALOHADANCE

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere опубликовала новый состав по Dota 2. К команде присоединились саппорты Илья ALOHADANCE Коробкин и бывший капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин.

Также в ростере остались Владимир No[o]ne Миненко и Алик V-Tune Воробей, а на третью позицию вернулся Виктор GeneRaL Нигрини.

Руководителем этого состава стал Иван ArtStyle Антонов, который и набирал игроков. ArtStyle будет заниматься развитием направления Dota 2 в NAVI, а также будет тренером команды. А новым менеджером стал Александр Lk- Лемешев, работавший ранее в Vega Squadron и HellRaisers.

В середине сентября команда соберется на буткемпе в Киеве и приступит к подготовке к ближайшим турнирам.