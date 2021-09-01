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В Челнах торжественно открыли полилингвальную гимназию «Адымнар-Чаллы»

12:18, 01.09.2021
В Челнах торжественно открыли полилингвальную гимназию «Адымнар-Чаллы»
Фото: instagram.com/gosstroinadzor_r

В Набережных Челнах сегодня торжественно открыли полилингвальную гимназию «Адымнар-Чаллы». Об этом сообщается на сайте исполкома.

Здание состоит из четырех блоков: административный, учебный корпусы, медицинские помещения, столовая, актовый зал, библиотека, гардероб, спортивный блок.

Школу построили за 18 месяцев, раньше установленного нормативами срока.

В августе новый полилингвальный комплекс прошел проверку Госстройнадзора РТ. Площадь полилингвального комплекса составляет 4 га. Классы оснащены современной техникой, в школе есть библиотека, столовая, актовый зал на 560 посадочных мест. На первом этаже располагается бассейн с двумя чашами.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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