В Челнах торжественно открыли полилингвальную гимназию «Адымнар-Чаллы»
В Набережных Челнах сегодня торжественно открыли полилингвальную гимназию «Адымнар-Чаллы». Об этом сообщается на сайте исполкома.
Здание состоит из четырех блоков: административный, учебный корпусы, медицинские помещения, столовая, актовый зал, библиотека, гардероб, спортивный блок.
Школу построили за 18 месяцев, раньше установленного нормативами срока.
В августе новый полилингвальный комплекс прошел проверку Госстройнадзора РТ. Площадь полилингвального комплекса составляет 4 га. Классы оснащены современной техникой, в школе есть библиотека, столовая, актовый зал на 560 посадочных мест. На первом этаже располагается бассейн с двумя чашами.
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