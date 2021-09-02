В Татарстане поезд снес автомобиль такси

В Татарстане поезд снес автомобиль такси. Видео произошедшего появилось в соцсети.

Инцидент произошел на железной дороге на Высокой Горе. Состав двигался по путям, однако на переезд решил выехать таксист. К счастью, скорость движения поезда была небольшой.

В салоне легковушки пассажиров не было. Водитель не пострадал.

В Казани на 1,5 часа было парализовано движение трамваев №5 и №5а на перекрестке улиц Шахиди — Чернышевского.



Ольга Плешкова