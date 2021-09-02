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В Татарстане поезд снес автомобиль такси

12:59, 02.09.2021
В Татарстане поезд снес автомобиль такси
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане поезд снес автомобиль такси. Видео произошедшего появилось в соцсети.

Инцидент произошел на железной дороге на Высокой Горе. Состав двигался по путям, однако на переезд решил выехать таксист. К счастью, скорость движения поезда была небольшой.

В салоне легковушки пассажиров не было. Водитель не пострадал.

В Казани на 1,5 часа было парализовано движение трамваев №5 и №5а на перекрестке улиц Шахиди — Чернышевского.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктураПроисшествияАвто Татарстан

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