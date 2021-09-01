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США и Украина хотят «привлечь Россию к ответственности за её агрессию»

23:59, 01.09.2021
США и Украина хотят «привлечь Россию к ответственности за её агрессию»
Фото: president.gov.ua

Украина и США сделали совместное заявление, в котором пообещали продолжить попытки привлечь Россию к ответственности «за агрессию». Об этом пишет RT.

— В XXI веке государствам не может быть позволено изменять границы силой. Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины. Суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы, — говорится в документе.

Заявление опубликовано по итогам встречи лидеров двух стран Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Также в сообщении говорится о том, что Украина и США продолжают вместе выступать против «Северного потока — 2». Газопровод они рассматривают как угрозу для европейской энергетической безопасности.

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