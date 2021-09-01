США и Украина приняли совместное заявление по «Северному потоку — 2»

Украина и США продолжают вместе выступать против «Северного потока — 2». Газопровод они рассматривают как угрозу для европейской энергетической безопасности, говорится в тексте совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США, опубликованном на сайте президента Украины.

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США планируют продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности.

Правительства двух стран поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников. Сегодня украинский лидер Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где встретился с американским президентом Джо Байденом.

22 августа судно «Фортуна», которое покинуло датские воды, продолжит укладку труб «Северного потока — 2» в водах Германии. Ожидается, что оно завершит работы до 12 сентября.

