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Россия в октябре увеличит добычу нефти

20:48, 01.09.2021
Россия в октябре увеличит добычу нефти
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия увеличит добычу нефти в октябре на сто тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Новак, передает «РИА Новости».

С августа 2021 года альянс увеличил добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь этого года они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что страны-участницы ОПЕК+ сохранили план по восстановлению добычи нефти на 0,4 млн б/с в месяц. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что уровень исполнения Россией сделки ОПЕК+ в августе и в сентябре текущего года составит примерно 100%.

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