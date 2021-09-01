Новак сообщил, что Россия исполнит сделку ОПЕК+ в августе и в сентябре на уровне около 100%

Фото: Максим Платонов (архив)

Уровень исполнения Россией сделки ОПЕК+ в августе и в сентябре текущего года составит примерно 100%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы строго идем в графике повышения добычи в соответствии с соглашением», — обратил внимание он. По его словам, отечественные нефтяные компании восстанавливают параметры добычи сырья в пределах требований, которые до них доводят. При этом они утверждают, что могут увеличить показатели, пишет ТАСС.

В июле вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия с учетом принятых решений в ОПЕК+ сможет в мае 2022 года выйти на докризисный уровень добычи нефти, увеличивая добычу на 100 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. «Мы договорились об увеличении начиная с августа, ежемесячно на 400 тыс. баррелей в сутки добычи нефти всеми странами, входящими в соглашение ОПЕК+», — напомнил он.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

По прогнозу норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, Россия может достигнуть рекордного уровня добычи нефти и газового конденсата уже в июле следующего года. По ее расчетам, летом 2022 года страна установит новый рекорд среднесуточной добычи нефти и конденсата за месяц — 11,6 млн баррелей в сутки.



Татьяна Демина