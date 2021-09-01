ТАСС: ОПЕК+ сохранила план по восстановлению добычи нефти на 0,4 млн б/с в месяц

Страны-участницы ОПЕК+ сохранили план по восстановлению добычи нефти на 0,4 млн б/с в месяц. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня вице-премьер России Александр Новак заявил, что уровень исполнения Россией сделки ОПЕК+ в августе и в сентябре текущего года составит примерно 100%.



В начале августа ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть на 6 млн баррелей в сутки в 2021 году, несмотря на улучшение основных макропрогнозов. В целом в этом году он должен восстановиться до 96,6 млн б/с.