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ТАСС: ОПЕК+ сохранила план по восстановлению добычи нефти на 0,4 млн б/с в месяц

18:49, 01.09.2021
ТАСС: ОПЕК+ сохранила план по восстановлению добычи нефти на 0,4 млн б/с в месяц
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Страны-участницы ОПЕК+ сохранили план по восстановлению добычи нефти на 0,4 млн б/с в месяц. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня вице-премьер России Александр Новак заявил, что уровень исполнения Россией сделки ОПЕК+ в августе и в сентябре текущего года составит примерно 100%.

В начале августа ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть на 6 млн баррелей в сутки в 2021 году, несмотря на улучшение основных макропрогнозов. В целом в этом году он должен восстановиться до 96,6 млн б/с.

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