ФБК* официально ликвидирован по решению суда

Фото: Максим Платонов (архив)

«Фонд борьбы с коррупцией»* официально ликвидирован по решению суда. Об этом говорится в данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), который ведет Федеральная налоговая служба России.

Дата прекращения деятельности — 31.08.2021. Запись о прекращении юридического лица внесло управление Федеральной налоговой службы по Москве.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК* и ФЗПГ*, а также общественное движение «Штабы Навального»* экстремистскими организациями. Их деятельность на территории России запрещена.



6 августа Министерство юстиции России официально внесло «Фонд борьбы с коррупцией»*, «Фонд защиты прав граждан»* и общественное движение «Штабы Навального»* в перечень запрещенных.

* Запрещенные в России экстремистские организации, признанные иноагентами.