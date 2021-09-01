РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов

Сегодня Палата Российского футбольного союза по разрешению споров сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новичков.

Запрет был наложен на казанцев в августе 2021 года из-за задолженности «Рубина» по трансферу форварда Ивана Игнатьева из ФК «Краснодар». Для снятия санкции «Рубину» было необходимо погасить задолженность и выплатить пени за нарушение сроков оплаты. Казанский клуб выполнил все условия, после чего получил право вновь заявлять новых футболистов на текущий сезон Премьер-лиги.

В матче 6-го тура Премьер-лиги «Краснодар» выиграл у «Рубина» на своем поле — 2:0. Подробнее об итогах поединка можно прочесть в нашем материале. Команда Леонида Слуцкого набрала 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.