РЖД запустит мультимодальный маршрут по пушкинским местам — отправиться можно на поезде Москва — Казань

С сентября холдинг «РЖД» запускает новый мультимодальный маршрут выходного дня Москва — Сергач — Большое Болдино. Для поездок в направлении Большого Болдино пассажиры поездов дальнего следования №148 Москва — Казань, №112 Москва — Круглое Поле и №72 Москва — Чебоксары пересядут на автобус отправлением от станции Сергач.

Маршрут организован в формате «поезд + автобус». Рейсы состыкованы по времени прибытия и отправления.

При следовании обратно, из Большого Болдино в Москву, автобусный маршрут состыкован по времени с поездами №147 Казань — Москва, №111 Круглое Поле — Москва, №117 Новокузнецк — Москва и №95 Барнаул — Москва.

Фото: pixabay.com

В Большом Болдино располагается Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник Александра Пушкина. Там можно увидеть сохранившийся подлинный господский дом, в котором жил автор, приезжая в село, усадебный парк со старинными прудами и деревьями, оставшимися с пушкинских времен.

Посадка на автобус производится при предъявлении билета и документа, удостоверяющего личность, который указан в билете. Билеты на автобус и поезд можно оформить единовременно в любой кассе дальнего следования на железнодорожных вокзалах или на сайте РЖД, говорится в сообщении компании.

В конце июля первый заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов рассказал о планах компании создать новые туристические мультимодальные маршруты в Казань, Санкт-Петербург, Выборг, на Северный Кавказ, в Карелию.

Татьяна Леухина