РЖД планирует создать новые туристические мультимодальные маршруты в Казань и другие города

РЖД планируют создать новые туристические мультимодальные маршруты в Казань, Санкт-Петербург, Выборг, Северный Кавказ, Карелию. Об этом заявил первый заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.

На мультимодальном маршруте задействованы сразу четыре вида транспорта: поезд, автобус, теплоход и самолет, которые удобно состыкованы друг с другом. Сегодня из Казанского вокзала отправился первый туристический поезд по маршруту Москва — порт Байкал.

Фото: pixabay.com

Пегов отметил, что среди туристов популярны направления в Санкт-Петербург, Карелию, Казань.

— Поэтому будем смотреть такие маршруты, которые бы спокойно вписались в нитку графика... Мы все это сейчас разрабатываем, какие направления для нас наиболее востребованные, — приводит «РИА Новости» его слова.

При формировании туристических мультимодальных маршрутов РЖД в первую очередь будет ориентироваться на эпидемиологическую обстановку в регионах и рассматривать разные направления.

30 июля из Казани в Самару 30 июля прибудет первый туристический поезд в рамках проекта «Все оттенки Жигулевского».



Татьяна Леухина