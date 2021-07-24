РЖД планирует создать новые туристические мультимодальные маршруты в Казань и другие города
РЖД планируют создать новые туристические мультимодальные маршруты в Казань, Санкт-Петербург, Выборг, Северный Кавказ, Карелию. Об этом заявил первый заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.
На мультимодальном маршруте задействованы сразу четыре вида транспорта: поезд, автобус, теплоход и самолет, которые удобно состыкованы друг с другом. Сегодня из Казанского вокзала отправился первый туристический поезд по маршруту Москва — порт Байкал.
Пегов отметил, что среди туристов популярны направления в Санкт-Петербург, Карелию, Казань.
— Поэтому будем смотреть такие маршруты, которые бы спокойно вписались в нитку графика... Мы все это сейчас разрабатываем, какие направления для нас наиболее востребованные, — приводит «РИА Новости» его слова.
При формировании туристических мультимодальных маршрутов РЖД в первую очередь будет ориентироваться на эпидемиологическую обстановку в регионах и рассматривать разные направления.
30 июля из Казани в Самару 30 июля прибудет первый туристический поезд в рамках проекта «Все оттенки Жигулевского».
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