Стоимость акций «Яндекса» преодолела исторический максимум
На Московской бирже стоимость акций компании «Яндекс» обновила исторический максимум. К 10 утра стоимость одной акции составила 5 679,8 рубля.
Максимально цена акций «Яндекса» поднималась ранее до 5 653,2 рубля 23 сентября.
В 11.55 цена акций начала снижаться на уровень 5 604,4 рубля за бумагу.
Вчера «Яндекс» сообщил, что намерен выкупить доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке». Также будет выкуплена доля в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, говорится на сайте компании.
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