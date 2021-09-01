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Стоимость акций «Яндекса» преодолела исторический максимум

13:03, 01.09.2021
Стоимость акций «Яндекса» преодолела исторический максимум
Фото: realnoevremya.ru

На Московской бирже стоимость акций компании «Яндекс» обновила исторический максимум. К 10 утра стоимость одной акции составила 5 679,8 рубля.

Максимально цена акций «Яндекса» поднималась ранее до 5 653,2 рубля 23 сентября.

В 11.55 цена акций начала снижаться на уровень 5 604,4 рубля за бумагу.

Вчера «Яндекс» сообщил, что намерен выкупить доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке». Также будет выкуплена доля в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, говорится на сайте компании.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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