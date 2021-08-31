«Яндекс» полностью выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» за 1 млрд долларов

Компания «Яндекс» намерена выкупить доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке». Также будет выкуплена доля в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, говорится на сайте компании.

Сообщается, что «Яндекс» приобретет у Uber 4,5% акций совместного предприятия, доведя свою долю до 71%. Кроме этого, в течение двух лет компания получит право выкупить оставшуюся долю по зафиксированной цене в диапазоне 1,8–2 млрд долларов, говорится в сообщении.

Общая сумма сделки составит 1 млрд долларов. Совет директоров обеих компаний уже одобрил сумму.



В марте 2021 года СМИ узнали о планах «Яндекса» купить банк «Акрополь».

Ольга Плешкова