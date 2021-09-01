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В Казани открыли тематический парк развлечений «Союзмультпарк»

11:50, 01.09.2021
В Казани открыли тематический парк развлечений «Союзмультпарк»
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент республики Рустам Минниханов сегодня открыл тематический парк развлечений «Союзмультпарк». Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

В парке дети при помощи искусственного интеллекта и 3D-анимации смогут прямо взаимодействовать с героями классических и новых мультфильмов.

В школе анимации детей научат азам создания анимации в различных стилях и техниках, основам сценарного искусства, режиссуры, редактирования, декорирования, озвучивания, операторской работы.

Также сегодня Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин приняли участие в открытии лицея №188 в ЖК «Салават купере».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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