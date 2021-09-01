Соцсети: в Казани ночью неадекватный мужчина ударил ножом прохожего
Ночью в Казани неадекватный мужчина ударил ножом прохожего, выкрикивая оскорбления и угрозы. Об этом сообщили в соцсетях.
Инцидент произошел в микрорайоне Азино на улице Кайбицкой, 3. Сообщается, что нападавший с криками «Вы бомжи, вас на этом свете не должно быть» зарезал молодого мужчину. Тот умер на месте.
Официального подтверждения инцидента пока нет. Выясняются подробности происшествия.
В поселке Октябрьский Зеленодольского района РТ 29 августа на улице Набережной было обнаружено тело 46-летнего жителя Казани с огнестрельными ранениями.
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