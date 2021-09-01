Соцсети: в Казани ночью неадекватный мужчина ударил ножом прохожего

Ночью в Казани неадекватный мужчина ударил ножом прохожего, выкрикивая оскорбления и угрозы. Об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел в микрорайоне Азино на улице Кайбицкой, 3. Сообщается, что нападавший с криками «Вы бомжи, вас на этом свете не должно быть» зарезал молодого мужчину. Тот умер на месте.

Официального подтверждения инцидента пока нет. Выясняются подробности происшествия.

В поселке Октябрьский Зеленодольского района РТ 29 августа на улице Набережной было обнаружено тело 46-летнего жителя Казани с огнестрельными ранениями.



Ольга Плешкова