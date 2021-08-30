В Татарстане мужчина заступился за сотрудницу бара и убил человека

В поселке Октябрьский Зеленодольского района РТ 29 августа этого года на улице Набережной было обнаружено тело 46-летнего жителя Казани с огнестрельными ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.

По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний житель города Казани. По версии следствия, ночью подозреваемый приехал в бар и общался там с одной из сотрудниц и ее знакомой. В это время там находился потерпевший, который начал скандалить с работницей заведения. В результате между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник произвел в мужчину множественные выстрелы из имевшегося при себе самодельного пистолета.

Причастность к совершению преступления подозреваемый не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Алексей Нечаев