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Зеленодольский суд заключил под стражу подозреваемого в расстреле мужчины во время ссоры в баре

00:37, 01.09.2021
Зеленодольский суд заключил под стражу подозреваемого в расстреле мужчины во время ссоры в баре
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Зеленодольский суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве мужчины в баре. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Его заключили под стражу на 2 месяца — до 29 октября. По версии следствия, ночью подозреваемый приехал в бар и общался там с одной из сотрудниц и ее знакомой. В это время там находился потерпевший, который начал скандалить с работницей заведения. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник расстрелял из самодельного пистолета оппонента.

Напомним, в поселке Октябрьский Зеленодольского района РТ 29 августа на улице Набережной было обнаружено тело 46-летнего жителя Казани с огнестрельными ранениями.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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