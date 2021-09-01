Зеленодольский суд заключил под стражу подозреваемого в расстреле мужчины во время ссоры в баре

Зеленодольский суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве мужчины в баре. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Его заключили под стражу на 2 месяца — до 29 октября. По версии следствия, ночью подозреваемый приехал в бар и общался там с одной из сотрудниц и ее знакомой. В это время там находился потерпевший, который начал скандалить с работницей заведения. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник расстрелял из самодельного пистолета оппонента.



Напомним, в поселке Октябрьский Зеленодольского района РТ 29 августа на улице Набережной было обнаружено тело 46-летнего жителя Казани с огнестрельными ранениями.

