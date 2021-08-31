В Татарстане прошел Кубок президента РТ по гольфу — видео

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На «Свияжских холмах» 28 и 29 августа прошел благотворительный турнир на кубок президента Татарстана. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В нем приняли участие около 120 человек, состоялись индивидуальный и командный этапы.

В этом году собрали более 3 млн рублей. Эти средства направят на поддержку бесплатной семейной гостиницы для родителей, дети которых находятся на длительном лечении в Детской республиканской клинической больнице Казани.

В начале августа стало известно о планах построить Центр развития профессионального, юношеского и детского гольфа «Басу» в Казани.

