В Казани появится спортивная академия гольфа — видео

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В столице Татарстана через год появится Центр развития профессионального, юношеского и детского гольфа «Басу». Он расположится в Кировском районе Казани, между поселками Куземетьево и Займище, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Поля академии займут примерно 73 гектара. В центре предусмотрены две раздевалки, тренажерный зал, учебные классы для изучения теории и т. д.

Планируется, что академия гольфа в будущем станет и центром притяжения туристов. Завершить строительство намерены в 2022 году.

В процессе строительства академии благоустроят и прилегающую территорию, в том числе озера. Планируется высадить примерно 2, 5 тыс. деревьев и кустарников.

Напомним, АНО «БАСУ» создано по поручению правительства Татарстана. В конце марта премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, где уточнил функционал центра. В документе говорится, что он займется развитием и профессионального, и любительского, и детского гольфа, то есть во всех категориях. Подробнее — материале «Реального времени».



Татьяна Демина