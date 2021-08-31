В Татарстане подтвердилось шесть случаев смерти от COVID-19
В Татарстане зарегистрировали шесть новых случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.
От инфекции скончались: трое мужчин 1939, 1941 и 1950 годов рождения, три женщины 1942, 1967 и 1975 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане за весь период пандемии от COVID-19 умерли 682 человека.
За минувшие сутки в республике подтвердились 48 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Татарстане выявлено 25 465 заболевших.
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