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В Татарстане подтвердилось шесть случаев смерти от COVID-19

18:58, 31.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане подтвердилось шесть случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане зарегистрировали шесть новых случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.

От инфекции скончались: трое мужчин 1939, 1941 и 1950 годов рождения, три женщины 1942, 1967 и 1975 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В Татарстане за весь период пандемии от COVID-19 умерли 682 человека.

За минувшие сутки в республике подтвердились 48 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Татарстане выявлено 25 465 заболевших.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:17
    А мы с начала августа ждём в медсанчасти КФУ вакцину спутник Лайт. Сейчас пришла вакцина, а нас не приглашают! А везде кричат и призывают , вакцинируйтесь!!
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