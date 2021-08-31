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В Татарстане сегодня выявлено 48 новых заболевших коронавирусом

11:40, 31.08.2021
В Татарстане сегодня выявлено 48 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане сегодня выявлено 48 новых заболевших коронавирусом. Всего в республике выявлено 25 465 заболевших, сообщили в федеральном оперштабе.

Выздоровело за сутки 5 человек. Всего переболели 22 255 человек.

Умерли от коронавируса в республике 676 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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