В Татарстане сегодня выявлено 48 новых заболевших коронавирусом
В Татарстане сегодня выявлено 48 новых заболевших коронавирусом. Всего в республике выявлено 25 465 заболевших, сообщили в федеральном оперштабе.
Выздоровело за сутки 5 человек. Всего переболели 22 255 человек.
Умерли от коронавируса в республике 676 человек.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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