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В Казани образовались 8-балльные пробки

17:59, 31.08.2021
В Казани образовались 8-балльные пробки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани во вторник, 31 августа, образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.58.

Заторы образовались в центре города: на Лево-Булачной, Пушкина, Бурхана Шахиди, на Кировской дамбе. Также пробки наблюдаются на улицах Декабристов, Ленской, на проспекте Ибрагимова, улицах Копылова, Максимова.

Движение затруднено на Сибирском тракте, Аграрной, проспекте Победы, Родины.

Восьмибалльные пробки в Казани образовались и в пятницу.

АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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