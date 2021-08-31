В Казани образовались 8-балльные пробки

В Казани во вторник, 31 августа, образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.58.

Заторы образовались в центре города: на Лево-Булачной, Пушкина, Бурхана Шахиди, на Кировской дамбе. Также пробки наблюдаются на улицах Декабристов, Ленской, на проспекте Ибрагимова, улицах Копылова, Максимова.

Движение затруднено на Сибирском тракте, Аграрной, проспекте Победы, Родины.

Восьмибалльные пробки в Казани образовались и в пятницу.