В Казани образовались 8-балльные пробки
В Казани во вторник, 31 августа, образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.58.
Заторы образовались в центре города: на Лево-Булачной, Пушкина, Бурхана Шахиди, на Кировской дамбе. Также пробки наблюдаются на улицах Декабристов, Ленской, на проспекте Ибрагимова, улицах Копылова, Максимова.
Движение затруднено на Сибирском тракте, Аграрной, проспекте Победы, Родины.
Восьмибалльные пробки в Казани образовались и в пятницу.АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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