В Казани в пятницу образовались 8-балльные пробки

В Казани в пятницу впервые за долгое время образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.57.

Заторы образовались в центре города: на улицах Николая Ершова, Вишневского, Лево-Булачной, Пушкина. Огромная пробка образовалась на въезде на Горьковское шоссе: она тянется от Болотной улицы.

Также «встали» проспект Ибрагимова, Копылова, Тэцевская, Петра Витера, Вересаева, Камчатская. Движение затруднено на проспекте Ямашева. Пробка начинается от ТЦ «Бахетле» и тянется дальше «Ак Барс Арены».

Кроме того, пробки образовались на проспекте Победы, Аграрной улице.