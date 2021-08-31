В Аксубаевском районе Татарстана обнаружена свалка отходов площадью 120 квадратных метров

В Татарстане на окраине села Новое Ибрайкино Аксубаевского района обнаружено несанкционированное размещение отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Площадь свалки составила 120 квадратных метров, а объем — 60 кубических метров. В отношении должностного лица экологами составлен административный протокол по ч. 1 ст.8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Кроме того, выдано представление об устранении правонарушения в течение 30 дней.

В начале августа инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии выявили незаконное складирование отходов по улице Южно-Промышленной в казанском поселке Отары.

Алексей Нечаев