Инспекторы Минэкологии обнаружили в Казани незаконную свалку строительного кирпича

Инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии выявили незаконное складирование отходов по улице Южно-Промышленной в казанском поселке Отары. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Бой строительного кирпича захламил 194 кв. м территории, объем мусора составил 123 куб. м. В отношении лица, допустившего нарушение, был составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Фото: eco.tatarstan.ru

Сейчас свалка ликвидирована, территорию привели в нормативное санитарно-экологическое состояние.

Ранее инспекторы Минэкологии выявили несанкционированную свалку строительных отходов в Иннополисе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Площадь захламленного участка превышала 500 кв. м, объем мусора составил 62 куб. м. Сейчас свалка ликвидирована силами Введенско-Слободского сельского поселения. Территорию привели в нормальное состояние.

Ольга Плешкова