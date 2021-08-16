Врач рассказала о постковидном синдроме у переболевших COVID-19

Около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела. Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова отметила, что постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни.

При легком течении заболевания пациенты выздоравливают примерно через две недели, а при среднетяжелом и тяжелом — через три-шесть недель. Но при этом даже после того, как ПЦР-тест покажет отрицательный результат, симптоматика может сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Обычно постковидный синдром проходит в течение полугода: он постепенно регрессирует и исчезает. Однако бывают случаи, когда он сохраняется в течение длительного времени.

Омарова отметила, что связь между тяжестью течения COVID-19 и частотой постковидного синдрома прослеживается не всегда. Иногда переболевшие в легкой форме пациенты могут столкнуться с постковидными осложнениями. Поэтому реабилитация после коронавируса необходима всем, передает «РИА Новости».

Специалист добавила, что дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые.

На прошлой неделе врач-инфекционист Евгений Тимаков заявлял, что в будущем коронавирус может начать вызывать более выраженные постковидные синдромы и чаще приводить к инвалидизации.



Татьяна Леухина