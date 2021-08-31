Силовики получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей — это много или мало?

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным-контрактникам и сотрудникам правоохранительных органов. Документ опубликован на сайте Кремля.

Тем, кто по состоянию на 31 августа проходит службу, будет назначена выплата в размере 15 тыс. рублей. В первую категорию вошли военнослужащие по контракту, а также курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, не заключившие договор на прохождение службы.

Деньги придут получателям в сентябре 2021 года.

Прокуроры, сотрудники СК, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб вошли во вторую категорию. Если денежная выплата не будет осуществлена в сентябре, ее выплата может быть произведена позднее.



Фото: Максим Платонов

Выплата в размере 15 тысяч рублей — это:

Половина средней зарплаты военнослужащих в России — по некоторым источникам, она составляет порядка 30 тыс. рублей.

В 13 раз меньше, чем зарплата российских солдат и сержантов-контрактников в Сирии, — издание «Аргументы и факты» писало, что они получают от 200 тыс. рублей.

— издание «Аргументы и факты» писало, что они получают от 200 тыс. рублей. На 5 тыс. больше, чем получат пенсионеры : им обещали единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

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Алексей Нечаев