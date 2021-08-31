Силовики получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей — это много или мало?
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным-контрактникам и сотрудникам правоохранительных органов. Документ опубликован на сайте Кремля.
Тем, кто по состоянию на 31 августа проходит службу, будет назначена выплата в размере 15 тыс. рублей. В первую категорию вошли военнослужащие по контракту, а также курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, не заключившие договор на прохождение службы.
Деньги придут получателям в сентябре 2021 года.
Прокуроры, сотрудники СК, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб вошли во вторую категорию. Если денежная выплата не будет осуществлена в сентябре, ее выплата может быть произведена позднее.
Выплата в размере 15 тысяч рублей — это:
- Половина средней зарплаты военнослужащих в России — по некоторым источникам, она составляет порядка 30 тыс. рублей.
- В 13 раз меньше, чем зарплата российских солдат и сержантов-контрактников в Сирии, — издание «Аргументы и факты» писало, что они получают от 200 тыс. рублей.
- На 5 тыс. больше, чем получат пенсионеры: им обещали единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.
- Столько же штрафа заплатит житель Саратова за то, что называл полицейских «мусорами» в комментариях в паблике «Саратов онлайн».
- В 1,5 раза больше прожиточного минимума в Татарстане — он установлен для трудоспособного населения в размере 10 622 рубля.
- $204 на сегодня по курсу ЦБ РФ.
- В 766 раз меньше, чем заработал за 2019 год министр обороны РФ Сергей Шойгу: РБК сообщал о задекларированных 11,5 млн рублей.
- Стоимость месячной аренды небольшой квартиры в Казани на окраине города.
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