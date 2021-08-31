В Татарстане группа молодых людей подозревается в совершении 17 имущественных преступлений

В Татарстане шесть молодых людей в возрасте 15—20 лет, в том числе 17-летняя девушка, подозреваются в совершении 17 эпизодов преступлений. Среди них кража (ч. 2 ст. 158 УК РФ), незаконное проникновение в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ), угон (ч. 3 ст. 166 УК РФ) и умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).

По версии следствия, в апреле в Елабуге подозреваемые проникли в чужой дом, откуда похитили бытовую технику, а также привели в негодность натяжные потолки, сантехнику и расписали стены оскорбительными надписями. В июне двое из них похитили у своей матери в Арске два мобильных телефона и машину, на которой поехали в Елабугу. Однако по дороге их задержала полиция.

Причастность к совершению преступления подозреваемые признали в полном объеме, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выявляют дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в этом месяце прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30 участников организованного преступного сообщества «Тукаевские». В ближайшее время его направят в Вахитовский райсуд Казани для рассмотрения по существу,



Татьяна Демина