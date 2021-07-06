На организацию Татарстанского нефтегазохимического форума потратят 7,2 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На услуги по организации и проведению Татарстанского нефтегазохимического форума — 2021, посвященного Году науки и технологий, потратят 7 245 600 рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Министерство промышленности и торговли Татарстана. Подать заявку на участие в аукционе можно до 28 июля.

Исполнителю необходимо предоставить помещения для проведения мероприятия (один контентный зал, три конференц-зала и т.д.) , мульмидийное оборудование и оформление для оснащения используемых помещений, транспорт (не менее трех автобусов Hyundai Universe или его эквивалент не ранее 2012 года выпуска вместимостью не менее 43 мест) и обеспечить награждение участников форума дипломами и букетами цветов.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» раскритиковал министра промышленности и торговли Альберта Каримова за низкую организацию в подготовке к проведению Татарстанского нефтегазохимического форума: «Почему деньги не перечислил? Почему тематика не распределена?» В ответ глава Минпромторга РТ сообщил, что все мероприятия должны проходить по торгам, а форум будет проведен в указанные сроки.



Татьяна Демина