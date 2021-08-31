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На станции метро «Проспект Победы» в Казани завершили косметический ремонт

09:11, 31.08.2021
На станции метро «Проспект Победы» в Казани завершили косметический ремонт
Фото: ﻿МУП «Метроэлектротранс».

На станции метро «Проспект Победы» завершили косметический ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Рабочие улучшили внешний вид станции и обеспечение безопасности пассажиров.

«Ремонтно-строительной службой МУП «Метроэлектротранс» на станции метро «Проспект Победы» был проведен косметический ремонт. Рабочими были очищены, заштукатурены и покрашены стены и потолки в пешеходном переходе, а также на сходах В1,2 и платформе», — говорится в сообщении.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Ранее в электродепо МУП «Метроэлектротранс» закончили ремонтировать поезд «Русич» 740-й модели. Состав был на ремонте 3 месяца.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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