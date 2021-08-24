МУП «Метроэлектротранс» закончили ремонтировать поезд

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В электродепо МУП «Метроэлектротранс» закончили ремонтировать поезд «Русич» 740 модели. Состав был на ремонте 3 месяца.

За три месяца, пока состав был на ремонте, полностью разобрали тележки с ревизией и заменили подшипниковые узлы.

Фото: «МУП Метроэлектротранс»

«Проведена обточка колесных пар, ревизия и ремонт электронного оборудования, проверка всех электрических цепей с заменой отдефектованных компонентов. Проведена ультразвуковая дефектоскопия колесных пар, проверка компрессоров, очистка узлов от старой смазки и нанесение новой. Произведена мойка и подкраска состава, в салоне выполнена чистка и ремонт поврежденных сидений», — говорится в сообщении «МУП Метроэлектротранс РТ».

Машинисты обкатали поезд на линии для выявления соответствия требованиям. Состав выйдет на линию завтра, 25 августа.



Ольга Плешкова