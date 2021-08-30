В Нижнекамске сотрудники ГИБДД в честь Дня города выстроили из патрульных машин буквы и номер — «НК 55»

Фото: кадр видео

30 августа Нижнекамск отмечает 55-летие со дня его образования. С праздником жителей поздравили сотрудники ГИБДД. Такое видео появилось в соцсетях.



На кадрах инспекторы выстроили из патрульных автомобилей буквы и номер — «НК 55». Под музыку на автомобилях сперва включали фары, а когда надпись стала отчетливее, инспекторы включили проблесковые маячки.

После включения маячков камера снимает панораму города, а затем возвращается к надписи, выстроенной из машин.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем республики, который также отмечается 30 августа. Поздравления с Днем республики звучали от премьер-министра РФ Михаила Мишустина и от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Маргарита Головатенко