Мишустин поздравил президента Татарстана с Днем республики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил президента Татарстана Рустама Минниханова с Днем республики. Поздравление также адресовано жителям Татарстана.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич!

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с праздником, с Днем Республики Татарстан.

Многие столетия в этом красивом и древнем крае в мире и дружбе живут представители самых разных национальностей и вероисповеданий, бережно сохраняется самобытность культур, традиций и языка.

Татарстан — это уникальная по красоте природа, великие реки Волга и Кама, национальные парки и заповедники, Вязовские горы и Голубые озера, памятники истории и культуры — древний город Болгар и остров-град Свияжск. Это — родина великих ученых, писателей и поэтов, композиторов и художников.

Сегодня Татарстан является не только крупнейшим промышленным центром, но и лидером по развитию информационных технологий. Здесь сосредоточено множество IT-парков, создан инновационный город — Иннополис. В Республике многое делается для привлечения инвестиций в экономику, развития малого и среднего бизнеса, реализуются крупные проекты в агропромышленном и строительном комплексах. Главное — ведется активная работа по развитию туризма. Все это создается благодаря таланту, энергии и трудолюбию людей, которые живут в Татарстане.

Желаю дальнейших успехов и достижений, удачи и благополучия. С праздником! С Днем Республики Татарстан!

М. Мишустин»

Рустам Минниханов сегодня также поздравил татарстанцев с Днем республики.