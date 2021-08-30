Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем Республики. Он отметил, что Татарстан отличают высокий производственный и кадровый потенциал, общественно-политическая стабильность, межнациональный, межрелигиозный мир и гражданское согласие.



Также президент республики отметил, что Татарстан является опорным регионом России, который создает условия для повышения качества жизни. В обращении к жителям прозвучали слова о том, что предпосылки для социально-экономического развития формируют инвестиционная привлекательность и создание новых высокотехнологичных производств.

Более комфортной жизнь татарстанцев делают совершенствование социально-культурной инфраструктуры, реализация программ строительства и капитального ремонта объектов здравоохранения, образования, сельских клубов, общественных пространств, парков и скверов, лагерей летнего отдыха детей, а еще программой благоустройства «Наш двор».

Минниханов отметил важность вопроса заботы о духовных ценностях в Татарстане. В качестве примера он привел создание Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери.

В заключение Минниханов пожелал жителям доброго здоровья, счастья и благополучия, бодрости духа и оптимизма. «С праздником! С Днем республики Татарстан!», — сказал Минниханов.

В чем татарстанские политики видят главные достижения республики за прошедшие годы и какие вызовы перед ней стоят — читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко