Председатель Совета Федерации Матвиенко поздравила Минниханова с Днем республики

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина с Днем республики. Поздравление адресовано и жителям Татарстана.

В поздравлении Матвиенко отметила, что Татарстан на протяжении веков является надежной опорой России в Приволжье, а еще служит гостеприимным домом для представителей разных национальностей и конфессий. Матвиенко упомянула бережное отношение жителей республики к уникальному культурно-историческому наследию, традициям и природным богатствам.

Столицу Татарстана — Казань — председатель СФ назвала жемчужиной региона: «Казань по праву является одним из крупнейших производственных, научно-образовательных, духовных и спортивных центров страны, прочно закрепил за собой звание «третьей столицы России».

Она отметила, что «Татарстан движется по пути позитивных преобразований в экономике и социальной сфере», а еще «неуклонно наращивает инвестиционный и инновационный потенциал».

Матвиенко выразила уверенность в том, что власти региона будут в дальнейшем делать все возможное для повышения благосостояния людей, а жители — участвовать в решении общенациональных задач.

Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Рустама Минниханова и всех жителей РТ с Днем республики.

Маргарита Головатенко