СМИ: системы ПВО США перехватили ракеты, выпущенные по аэропорту Кабула

Утром в понедельник, 30 августа, по территории аэропорта Кабула выпустили не менее пяти ракет, несколько их них перехватили системы противовоздушной обороны (ПВО) США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.



По данным неназванного чиновника, пока информации о потерях среди американских военнослужащих нет, пишет ТАСС.

29 августа в Кабуле прогремел мощный взрыв. Причиной стала ракетная атака. СМИ сообщали, что удар по Кабулу осуществили США. Целью был автомобиль с боевиками «Исламского государства»*, которые намеревались атаковать аэропорт города, сообщили в Пентагоне.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014, запрещена в России.

Маргарита Головатенко