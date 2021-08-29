Пентагон подтвердил ракетный удар по автомобилю в Кабуле

США нанесли авиаудар в Кабуле, его целью был автомобиль с боевиками «Исламского государства»*, которые намеревались атаковать аэропорт города, сообщили в Пентагоне, пишет RT.

— Мы уверены, что цель была успешно поражена. Значительные последующие взрывы автомобиля указали на наличие серьезного количества взрывных веществ, — сказал представитель Центрального командования капитан Билл Урбан.

Ранее СМИ сообщали, что удар по Кабулу осуществили США. Сегодня мощный взрыв прогремел в столице Афганистана.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014, запрещена в России.



Алексей Нечаев