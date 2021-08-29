СМИ: удар по территории Кабула осуществили США
Удар по Кабулу осуществили США, сообщает «РИА Новости».
Сегодня мощный взрыв прогремел в столице Афганистана. Причиной взрыва стала ракетная атака. По данным телеканала Al-Jazeera, один ребенок погиб, еще 3 человека пострадали.
Несколько дней назад в Кабуле были слышны звуки двух взрывов, сообщил телеканал Al Arabiya. До этого сообщилось об одном взрыве и звуках выстрелах в афганской столице.
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