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СМИ: удар по территории Кабула осуществили США

16:46, 29.08.2021
СМИ: удар по территории Кабула осуществили США
Фото: pixabay.com

Удар по Кабулу осуществили США, сообщает «РИА Новости».

Сегодня мощный взрыв прогремел в столице Афганистана. Причиной взрыва стала ракетная атака. По данным телеканала Al-Jazeera, один ребенок погиб, еще 3 человека пострадали.

Несколько дней назад в Кабуле были слышны звуки двух взрывов, сообщил телеканал Al Arabiya. До этого сообщилось об одном взрыве и звуках выстрелах в афганской столице.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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