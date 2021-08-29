В Казани проведут арт-фестиваль «Дни Поволжья 2021» за 10 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани проведут арт-фестиваль «Дни Поволжья 2021» за 10 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 3 сентября. Разместило тендер МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани». На мероприятие закупят 8 тыс. одноразовых медицинских масок. Также будет приобретено 600 бутылок питьевой воды — объемом 0,5 л. Кроме того, организаторам необходимо взять в аренду световое и звуковое оборудование.

Отмечается, что будет изготовлено несколько арт-объектов: «Буквы на воде», «Входная зона», «Шале», «Бочки» и другие. Об этом сообщается в техническом задании проекта. Планируется приглашение звезд российской эстрады, лазерное шоу и многое другое.

«Дни Поволжья» — новый формат взаимодействия культур Поволжья посредством разных направлений искусства.

В Набережных Челнах сегодня открылся фестиваль цветов «Акварель-2021». Об этом сообщили в пресс-службе исполкома города.

Алексей Нечаев