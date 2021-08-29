В Челнах открылся фестиваль цветов «Акварель-2021»

В Набережных Челнах проходит фестиваль цветов «Акварель-2021». Об этом сообщили в пресс-службе исполкома города.

Портрет Габдуллы Тукая после завершения мероприятия переместят на одноименную набережную, а картину под названием «Я люблю Челны» — на площадь Азатлык. Также общественные городские пространства украсят другие композиции. Всего на фестивале установлено 18 больших композиций на тему народных сказок.

Фото: nabchelny.ru

Сегодня жюри оценивает объемные композиции. Завтра будут подведены итоги конкурса. 30 августа во время проведения Дня Республики Татарстан на главной сцене майдана пройдет награждение участников.

Конкурс проводится по семи номинациям: «Объемная композиция из цветов», «Картина из цветов», «Цветочная колонна или арка», «Зеленая стена», «Вертикальный огород» «Маскарадный костюм», «Королева цветов».

Вчера в Казани открылся XII фестиваль «Крутушка». Мероприятие проходит на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» .

Алексей Нечаев