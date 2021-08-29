В Челнах открылся фестиваль цветов «Акварель-2021»
В Набережных Челнах проходит фестиваль цветов «Акварель-2021». Об этом сообщили в пресс-службе исполкома города.
Портрет Габдуллы Тукая после завершения мероприятия переместят на одноименную набережную, а картину под названием «Я люблю Челны» — на площадь Азатлык. Также общественные городские пространства украсят другие композиции. Всего на фестивале установлено 18 больших композиций на тему народных сказок.
Сегодня жюри оценивает объемные композиции. Завтра будут подведены итоги конкурса. 30 августа во время проведения Дня Республики Татарстан на главной сцене майдана пройдет награждение участников.
Конкурс проводится по семи номинациям: «Объемная композиция из цветов», «Картина из цветов», «Цветочная колонна или арка», «Зеленая стена», «Вертикальный огород» «Маскарадный костюм», «Королева цветов».
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