В России за сутки выявили 19 286 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В России за минувшие сутки выявили 19 286 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 6 882 827 заболевших коронавирусом.

Умерли за последние сутки 797 россиян. В общей сложности коронавирус стал причиной смерти 181 637 жителей России, следует из данных оперштаба.

Вылечились от COVID-19 за последние сутки 16 804 пациента. Общее число выздоровевших от коронавируса достигло 6 148 250 человек.

Самые свежие и актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 29 августа читайте в подборке «Реального времени».



Татьяна Демина