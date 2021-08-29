Новости общества

12:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки выявили 19 286 новых случаев COVID-19

12:01, 29.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 19 286 новых случаев COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

В России за минувшие сутки выявили 19 286 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 6 882 827 заболевших коронавирусом.

Умерли за последние сутки 797 россиян. В общей сложности коронавирус стал причиной смерти 181 637 жителей России, следует из данных оперштаба.

Вылечились от COVID-19 за последние сутки 16 804 пациента. Общее число выздоровевших от коронавируса достигло 6 148 250 человек.

Самые свежие и актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 29 августа читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также