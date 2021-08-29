«Ак Барс» отказался от танцующих девушек на матчах

Хоккейный клуб «Ак Барс» прекратил сотрудничество с группой поддержки Bars Angels. Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Казани в новом сезоне будут проходить без танцев девушек. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что это инициатива идет от клуба. По телеграм-каналам прошла новость, что «Ак Барс» отказался от услуг группы поддержки, так как хоккей семейное мероприятие и жены недовольны, что их мужья не смотрят на лед. Сообщается, что это решение вынашивалось давно. Предсезонный турнир в Казани попробовали провести без чирлидерш — это не вызвало недовольства у публики.

Нападающий «Ак Барса» Роман Любимов покидает команду, информирует пресс-служба казанского клуба. Контракт хоккеиста с «барсами» расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Алексей Нечаев